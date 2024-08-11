Дым от крупного лесного пожара "поглотил" небо Афин
Новости — Воскресенье, 11 августа 2024, 19:54 —
В воскресенье в районе села Варнава неподалеку от столицы Греции Афин вспыхнул лесной пожар: скорость его распространения заставила жителей села покинуть свои дома, а афинское небо затянул дым.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Более 250 пожарных при поддержке 12 самолетов, сбрасывающих воду, и семи вертолетов боролись с огнем, который вспыхнул в 15:00 и быстро достиг села. Село Варнава расположено примерно в 35 км к северу от Афин.
К вечеру над некоторыми районами столицы нависло густое облако коричневого дыма.
Ο ουρανός της Αθήνας από Αμπελόκηπους #φωτιά #Πυρκαγια #βαρναβας pic.twitter.com/vAgS2n5rKF– Lone Runner (@LoneRunner_) August 11, 2024
Власти разослали предупреждение об эвакуации в пять близлежащих районов.
"Огонь проник в деревню в течение 10 минут. Ветер был очень сильный", – рассказала телеканалу Skai TV жительница Варнавы, которая сбежала с детьми и собакой.
Представитель пожарной бригады Василис Ватракогианнис сказал, что пламя приобрело очень большие размеры из-за штормового ветра в этом районе. Пламя высотой до 25 м поглощало деревья и кустарники.
#φωτια #Βαρναβας #ΛίμνηΜαραθώνα pic.twitter.com/bbCckCglXF– Elenh Langka (@Lanelenh) August 11, 2024
Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.
Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.
Еще один пожар в лесном массиве вблизи города Мегара, к западу от Афин, был локализован в воскресенье во второй половине дня, сообщили в пожарной службе.
Несколько других регионов Греции находились в состоянии повышенной готовности из-за пожарной опасности в воскресенье и понедельник.
В субботу министр по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что призвал к чрезвычайным мерам с привлечением армии, полиции и добровольцев для борьбы с лесными пожарами до 15 августа.
Греческие власти также отправили дополнительные силы в четверг на южный остров Крит, пожарные также боролись с лесным пожаром.
Из-за пожара ранее закрывали крупный пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.