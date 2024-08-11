Дым от крупного лесного пожара "поглотил" небо Афин

В воскресенье в районе села Варнава неподалеку от столицы Греции Афин вспыхнул лесной пожар: скорость его распространения заставила жителей села покинуть свои дома, а афинское небо затянул дым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Более 250 пожарных при поддержке 12 самолетов, сбрасывающих воду, и семи вертолетов боролись с огнем, который вспыхнул в 15:00 и быстро достиг села. Село Варнава расположено примерно в 35 км к северу от Афин.

К вечеру над некоторыми районами столицы нависло густое облако коричневого дыма.

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фото: АР

Власти разослали предупреждение об эвакуации в пять близлежащих районов.

"Огонь проник в деревню в течение 10 минут. Ветер был очень сильный", – рассказала телеканалу Skai TV жительница Варнавы, которая сбежала с детьми и собакой.

Представитель пожарной бригады Василис Ватракогианнис сказал, что пламя приобрело очень большие размеры из-за штормового ветра в этом районе. Пламя высотой до 25 м поглощало деревья и кустарники.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.

Еще один пожар в лесном массиве вблизи города Мегара, к западу от Афин, был локализован в воскресенье во второй половине дня, сообщили в пожарной службе.

Несколько других регионов Греции находились в состоянии повышенной готовности из-за пожарной опасности в воскресенье и понедельник.

В субботу министр по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что призвал к чрезвычайным мерам с привлечением армии, полиции и добровольцев для борьбы с лесными пожарами до 15 августа.

Греческие власти также отправили дополнительные силы в четверг на южный остров Крит, пожарные также боролись с лесным пожаром.

Из-за пожара ранее закрывали крупный пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.