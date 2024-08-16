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Посол Німеччини привітав намір України ратифікувати статут Міжнародного кримінального суду

Новини — П'ятниця, 16 серпня 2024, 12:52 — Христина Бондарєва

Посол Німеччини у Києві Мартін Єгер відреагував на внесення до Верховної ради пакета законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це Єгер написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він привітав той факт, що Україна ініціювала ратифікацію Римського статуту. 

"Той факт, що вона стає членом Міжнародного кримінального суду, є важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини в Україні", – підкреслив глава посольства Німеччини.

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Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський у четвер вніс до Верховної ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

В ОП заявили, що ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду дасть Україні більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Читайте докладно: Україна ратифікує статут Міжнародного кримінального суду. 5 причин, чому це – правильне рішення.

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