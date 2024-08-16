Посол Германии приветствовал намерение Украины ратифицировать статут Международного уголовного суда

Посол Германии в Киеве Мартин Йегер отреагировал на внесение в Верховную Раду пакета законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом Йегер написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он приветствовал тот факт, что Украина инициировала ратификацию Римского статута.

"Тот факт, что она становится членом Международного уголовного суда, является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности за ее военные преступления в Украине", – подчеркнул глава посольства Германии.

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Ich begrüße, dass die Ukraine die Ratifizierung des Römischen Statuts angestoßen hat. Dass sie Mitglied des @IntlCrimCourt wird, ist ein wichtiger Schritt, um Russland für seine Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. pic.twitter.com/hvv1WUmuAJ – Martin Jaeger (@MJaegerT) August 16, 2024

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

В ОП заявили, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда даст Украине больше инструментов для привлечения к ответственности российских военных преступников.

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