Найвищий суд Данії розгляне справу про спалення опудала прем'єрки

Верховний суд Данії погодився розглянути апеляційну скаргу трьох чоловіків, засуджених до короткого тюремного ув’язнення в березні через спалювання опудала прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Відповідна заява суду з’явилась у п’ятницю, 16 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Справа почалася ще в січні 2021 року, коли на вуличний ліхтар під час антиурядової демонстрації в Копенгагені повісили опудало. На його голову наклеїли фото Фредеріксен, а на шию – почепили табличку зі словами "Її треба вбити".

Фото: Ritzau Scanpix

Згодом трьом чоловікам оголосили звинувачення в погрозах прем'єр-міністерці.

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Спочатку їх виправдали в Окружному суді Копенгагена, але друга інстанція – Вищий суд – у березні 2024 року скасував виправдувальний вирок і засудив чоловіків до 40 днів ув'язнення.

Суд у своєму рішенні встановив, що опудало і напис становили публічну погрозу насильством щодо прем'єр-міністерки Данії.

Але 15 серпня Апеляційна рада Верховного суду Данії вирішила, що справа може бути оскаржена. Дата розгляду апеляції наразі не визначена.

Нагадаємо, цього місяця в Данії засудили до чотирьох місяців тюремного ув'язнення і депортації громадянина Польщі за те, що він вдарив прем'єр-міністерку країни Метте Фредеріксен.