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Суд засудив до ув’язнення і депортації поляка, який вдарив прем’єрку Данії

Новини — Середа, 7 серпня 2024, 13:46 — Ірина Кутєлєва

Данський суд у середу засудив поляка до чотирьох місяців тюремного ув'язнення і депортації за те, що він вдарив прем'єр-міністерку країни Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Судовий процес у справі польського громадянина за звинуваченням у насильстві проти державного службовця, а також за кількома пунктами звинувачень у непристойному поводженні та шахрайстві, пов'язаних з іншими інцидентами, тривав два дні.

Чоловіка визнали винним у тому, що він вдарив прем'єрку стиснутим кулаком по правому передпліччю.

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Це обвинувальний вирок за насильство щодо державного службовця, який перебуває при виконанні службових обов'язків.

Крім того, чоловік був визнаний винним у низці інших злочинів, не пов'язаних з інцидентом з Фредеріксен, включаючи непристойне оголення і шахрайство з іпотекою.

Вирок був винесений суддями одноголосно. Обвинувачений не подаватиме апеляцію.

Також йому буде заборонено в’їзд до Данії терміном на шість років.

На початку червня 39-річний громадянин Польщі підійшов до Фредеріксен на площі в центрі Копенгагена і вдарив її у праве плече.

Нападник у суді заявляв, що вважає Фредеріксен "дійсно хорошим прем'єр-міністром", і що він був "позитивно здивований", побачивши її на вулиці.

Крім того, на судовому засіданні напередодні обвинувачений не визнав себе винним, заявивши, що був занадто п'яний, щоб пам'ятати цей інцидент.

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