Высший суд Дании рассмотрит дело о сожжении чучела премьера

Верховный суд Дании согласился рассмотреть апелляционную жалобу трех мужчин, приговоренных к короткому тюремному заключению в марте из-за сжигания чучела премьер-министра Метте Фредериксен.

Соответствующее заявление суда появилось в пятницу, 16 августа, сообщает "Европейская правда".

Дело началось еще в январе 2021 года, когда на уличный фонарь во время антиправительственной демонстрации в Копенгагене повесили чучело. На его голову наклеили фото Фредериксен, а на шею – повесили табличку со словами "Ее надо убить".

Фото: Ritzau Scanpix

Впоследствии трем мужчинам объявили обвинения в угрозах премьер-министру.

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Сначала их оправдали в Окружном суде Копенгагена, но вторая инстанция – Высший суд – в марте 2024 года отменил оправдательный приговор и приговорил мужчин к 40 дням заключения.

Суд в своем решении установил, что чучело и надпись представляли публичную угрозу насилием в отношении премьер-министра Дании.

Но 15 августа Апелляционный совет Верховного суда Дании решил, что дело может быть обжаловано. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Напомним, в этом месяце в Дании приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и депортации гражданина Польши за то, что он ударил премьер-министра страны Метте Фредериксен.