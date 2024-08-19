У Норвегії зростає занепокоєння щодо шведських банд

Норвегія дедалі більше занепокоєна шведськими злочинними угрупованнями, які вже стали сумновідомими у зв’язку з низкою злочинів в Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Euractiv.

Голова відділу з боротьби з організованою злочинністю Норвезького національного бюро розслідувань К'єтіл Тунольд заявив, що норвезькі правоохоронці побоюються, що хвиля злочинності "заразить і нас".

Одним із випадків, до якого підозрюють причетність шведських банд у Норвегії, є вибух у будинку в житловому масиві Дрьобак, на південь від Осло, минулої осені.

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Після цього інциденту трьом шведам, пов'язаним з бандами, були пред'явлені звинувачення в замаху на вбивство.

Керівник слідчого відділу Східного поліцейського округу Норвегії Томас Стаерк розповів, що в цьому районі діє кілька шведських злочинних угруповань.

"Ми стурбовані грубим застосуванням насильства і тим, що шведські банди будуть вербувати вразливих молодих людей, щоб приєднатися до них", – сказав він.

Він додав, що особливо непокоїться через злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

Норвезька поліція звернулася до уряду з проханням про підтримку, щоб розпочати спільне патрулювання зі шведською поліцією прикордонних районів, які особливо вразливі до злочинності шведських банд.

Шведська поліція також співпрацює з колегами з Данії та Фінляндії.

Лише за останній час за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.