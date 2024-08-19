В Норвегии растет беспокойство относительно шведских банд

Норвегия все больше обеспокоена шведскими преступными группировками, которые уже стали печально известными в связи с рядом преступлений в Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Euractiv.

Глава отдела по борьбе с организованной преступностью Норвежского национального бюро расследований Кьетил Тунольд заявил, что норвежские правоохранители опасаются, что волна преступности "заразит и нас".

Одним из случаев, к которому подозревают причастность шведских банд в Норвегии, является взрыв в доме в жилом массиве Дрёбак, к югу от Осло, прошлой осенью.

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После этого инцидента трем шведам, связанным с бандами, были предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Руководитель следственного отдела Восточного полицейского округа Норвегии Томас Стаерк рассказал, что в этом районе действует несколько шведских преступных группировок.

"Мы обеспокоены грубым применением насилия и тем, что шведские банды будут вербовать уязвимых молодых людей, чтобы присоединиться к ним", – сказал он.

Он добавил, что особенно беспокоится из-за преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Норвежская полиция обратилась к правительству с просьбой о поддержке, чтобы начать совместное патрулирование со шведской полицией приграничных районов, которые особенно уязвимы к преступности шведских банд.

Шведская полиция также сотрудничает с коллегами из Дании и Финляндии.

Лишь за последнее время по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.