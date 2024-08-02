В Москве определили своего официального кандидата на выборах президента Молдовы

Пророссийское объединение молдавских партий "Победа" в пятницу, 2 августа, избрало своим кандидатом в президенты Молдовы депутата, бывшего члена Партии социалистов Василия Болю.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале "Победы", передает "Европейская правда".

Кандидатом в президенты Боля избрали собрание блока "Победа". Также назначили руководителя его кампании – им стала депутат Марина Таубер, которая фигурирует в уголовном производстве в Молдове и находится под западными санкциями.

В своей предвыборной программе пророссийский кандидат предлагает Молдове "восстановление отношений с Россией и СНГ", вступление в БРИКС, "восстановление статуса русского языка" и обеспечение экономики "дешевым газом и дешевыми энергоресурсами".

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Беглый олигарх и лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что Боля – "надежный друг, человек, который будет бороться за свою идею и команду до конца".

Депутат Василий Боля вступил в партию "Возрождение" после того, как его исключили из Партии социалистов из-за визита в Тель-Авив и встречи с Шором, осужденным в Молдове на 15 лет по так называемому делу миллиарда.

Напомним, в апреле этого года несколько близких к Шору молдавских партий провели съезд в Москве и объединились в политический блок "Победа".

Олигарх-беглец, который возглавил блок, выступил за федерализацию Молдовы, которая должна состояться при "посредничестве" России.