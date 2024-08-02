Сепаратисти в Каталонії підтримали коаліційну угоду із партією прем'єра Іспанії

Рядові члени сепаратистської Республіканської партії Каталонії (ERC) в п'ятницю, 2 серпня, з незначною перевагою підтримали угоду про створення регіональної коаліції із Соціалістичною робітничою партією, що керує в центральному уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з рішенням, коаліційний уряд Каталонії сформують ERC та соціалісти, очолить його представник останніх Сальвадор Ілья. Голосування в каталонському парламенті може відбутись уже наступного тижня.

До переговорів із Соціалістичною робітничою партією каталонських сепаратистів спонукала поразка на регіональних виборах у травні, в результаті чого лідер ERC та президент регіону Пере Арагонес пішов у відставку.

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Водночас позитивне рішення членів Республіканської партії Каталонії ще не означає успішного формування коаліції.

Угода між соціалістами та ERC передбачає, що Каталонія отримає автономне право збирати та розпоряджатись податками. Це суперечить фіскальній системі Іспанії, в якій центральні органи влади перерозподіляють збори між регіонами.

Таку зміну ще має затвердити парламент Іспанії, в якому соціалісти на чолі з прем’єром Педро Санчесом за підтримки крайніх лівих і каталонських партій мають незначну більшість. Опозиція і навіть однопартійці Санчеса критикували угоду з ERC.

Сам прем’єр назвав угоду з каталонськими сепаратистами "кроком до федералізації" і "доброю новиною" для Іспанії.

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