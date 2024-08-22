В Италии в авиакатастрофе погибли два человека
Новости — Четверг, 22 августа 2024, 16:56 —
В итальянском регионе Умбрия на аэродроме Терни произошла авария с участием воздушного судна, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".
В результате авиакатастрофы погибли летчик и пассажир. В полиции рассказали журналистам, что самолет направлялся в итальянский город Л'Аквила.
После инцидента на аэродром в Терни выехали три пожарные бригады, ведь из-за столкновения с землей самолет разбился и загорелся.
Агентство отметило, что авария произошла на аэродроме, которым пользуются микросамолеты.
14 августа во Франции произошла авиакатастрофа с двумя истребителями.
Один из пилотов был найден целым и невредимым, еще двое погибли.
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