Министр образования Словакии против запрета "гей-пропаганды" в школах

Словацкий министр образования Томаш Друкер выступил против предложения ультраправой Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, принять запрет так называемой гей-пропаганды в школах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В начале августа SNS объявила, что предложит "закон против ЛГБТК+ пропаганды" в школах, целью которого является "создание условий для обеспечения того, чтобы образование оставалось нейтральным и сосредоточенным на традиционных ценностях".

Друкер, представляющий другую партию коалиции, "Голос", заявил об отказе внедрять эту инициативу в школьном образовании.

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"Содержание образования будет определяться исключительно экспертами и учителями во время моего пребывания на посту министра образования. Я абсолютно отвергаю любую политизацию образования и поспешные вмешательства в образование", – заявил глава Минобразования Словакии.

При распределении портфелей в словацком правительстве партия "Голос" получила право на самостоятельную политику в сфере образования.

Правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не впервые высказывало противоречивые заявления относительно ЛГБТ+.

Сам Фицо обещал бороться с "гендерной идеологией" в Словакии, а его министр культуры Мартина Шимковичова сократила финансирование ЛГБТ-проектов и обвиняла гомосексуалов в низком уровне рождаемости в Европе.

Напомним, в Болгарии уже приняли закон о борьбе с "гей-пропагандой" в школах, который вызвал протесты и осуждение со стороны правозащитных групп.