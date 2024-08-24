Прем’єрка Литви також у Києві і долучилась до святкувань Дня незалежності

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте також перебуває у Києві та разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою долучилася до урочистостей з нагоди Дня незалежності у центрі української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Шимоніте не повідомляли завчасно, про її присутність у Києві стало відомо під час урочистостей на Софіївській площі.

Відео Офісу президента

Литовська прем’єрка стояла за трибуною поруч з Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою, про приїзд якого повідомили майже одразу після прибуття.

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Майже одночасно дописи про її візит до Києва з’явилися в офіційному X (Twitter) прем’єрки. "День перемоги обов'язково настане, і ми святкуватимемо його разом", – написала вона.

1. З днем Незалежності, Українo! День перемоги обов’язково настане і ми святкуватимемо його разом. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети.

Cлава України! pic.twitter.com/bMqIrxHe6l – Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024

З Софіївської площі Шимоніте вирушила на зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

There’s nowhere else I’d rather be today than in free Kyiv with you, @Denys_Shmyhal, & the invincible people of 🇺🇦. You know that 🇱🇹 position a clear: 🇺🇦 must win, 🇷🇺 must lose and 🇱🇹 will support you, whatever victory takes! pic.twitter.com/qEUBfQEoBl – Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024

Перед заходами Анджей Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря, фото біля Стіни пам'яті опублікувала і литовська прем'єрка.

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