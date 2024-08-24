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Прем’єрка Литви також у Києві і долучилась до святкувань Дня незалежності

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Новини — Субота, 24 серпня 2024, 13:50 — Марія Ємець

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте також перебуває у Києві та разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою долучилася до урочистостей з нагоди Дня незалежності у центрі української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Шимоніте не повідомляли завчасно, про її присутність у Києві стало відомо під час урочистостей на Софіївській площі.

 
Відео Офісу президента

Литовська прем’єрка стояла за трибуною поруч з Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою, про приїзд якого повідомили майже одразу після прибуття. 

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Майже одночасно дописи про її візит до Києва з’явилися в офіційному X (Twitter) прем’єрки. "День перемоги обов'язково настане, і ми святкуватимемо його разом", – написала вона.

З Софіївської площі Шимоніте вирушила на зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Перед заходами Анджей Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря, фото біля Стіни пам'яті опублікувала і литовська прем'єрка.

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Литва Польща
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