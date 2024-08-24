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Премьер Литвы также в Киеве и присоединилась к празднованию Дня независимости

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Новости — Суббота, 24 августа 2024, 13:50 — Мария Емец

Премьер Литвы Ингрида Шимоните также находится в Киеве и вместе с президентом Польши Анджеем Дудой присоединилась к торжествам по случаю Дня независимости в центре украинской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О визите Шимоните не сообщали заранее, о ее присутствии в Киеве стало известно во время торжеств на Софиевской площади.

Видео Офиса президента
Видео Офиса президента

Литовский премьер стояла за трибуной рядом с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, о приезде которого сообщили почти сразу после прибытия.

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Почти одновременно сообщения о ее визите в Киев появились в официальном X (Twitter) премьера. "День победы обязательно наступит, и мы будем праздновать его вместе", – написала она.

С Софиевской площади Шимоните отправилась на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Перед мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и Шимоните.

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