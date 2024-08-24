Премьер Литвы также в Киеве и присоединилась к празднованию Дня независимости
Новости — Суббота, 24 августа 2024, 13:50 —
Премьер Литвы Ингрида Шимоните также находится в Киеве и вместе с президентом Польши Анджеем Дудой присоединилась к торжествам по случаю Дня независимости в центре украинской столицы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
О визите Шимоните не сообщали заранее, о ее присутствии в Киеве стало известно во время торжеств на Софиевской площади.
Литовский премьер стояла за трибуной рядом с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, о приезде которого сообщили почти сразу после прибытия.
Почти одновременно сообщения о ее визите в Киев появились в официальном X (Twitter) премьера. "День победы обязательно наступит, и мы будем праздновать его вместе", – написала она.
1. З днем Незалежності, Українo! День перемоги обов’язково настане і ми святкуватимемо його разом. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети.– Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024
Cлава України! pic.twitter.com/bMqIrxHe6l
С Софиевской площади Шимоните отправилась на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
There’s nowhere else I’d rather be today than in free Kyiv with you, @Denys_Shmyhal, & the invincible people of 🇺🇦. You know that 🇱🇹 position a clear: 🇺🇦 must win, 🇷🇺 must lose and 🇱🇹 will support you, whatever victory takes! pic.twitter.com/qEUBfQEoBl– Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024
Перед мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и Шимоните.
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