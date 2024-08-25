Норвезькі митники борються з "кокаїновим цунамі"
Торік митна служба Норвегії здійснила 1 847 вилучень наркотиків – більше, ніж за попередні 10 років – у тому числі вилучили рекордну кількість кокаїну.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.
У березні минулого року зі складу бананів у передмісті Осло Груруддалені було вилучено близько 800 кг кокаїну, що в кілька разів перевищило попередній рекорд. Через кілька тижнів на тому ж місці знайшли ще 900 кг наркотику, а в липні – ще 600 кг. Загалом на тамтешньому складі було вилучено понад дві тонни кокаїну.
У квітні минулого року на західному узбережжі Норвегії під судном з Бразилії знайшли 150 кг наркотику. Злочинці мали намір забрати його за допомогою водолазів.
Під час березневого затримання за митниками спостерігали шестеро шведських чоловіків, деякі були пов'язані зі шведською злочинною мережею "Фокстрот". Поліція вважає, що вони були там, аби забрати наркотики, а сам порт регулярно контролюють банди.
Щотижня через порт Осло проходять тисячі контейнерів – щонайменше 100 з них з бананами, де зловмисники ховають наркотики. Судна прибувають переважно з Еквадору та Коста-Ріки.
Норвезькі митники недофінансовані, недоукомплектовані персоналом і не мають достатніх ресурсів. Вони мають лише один мобільний сканер, здатний проаналізувати весь контейнер за раз, і його розподіляють між трьома портами.
Мер Осло Анне Ліндбое попередила, що місто стає "улюбленим портом в Європі для кримінальних, загартованих банд". Вона додала, що воно "занадто погано захищене".
А лідерка норвезької профспілки працівників митниці Карін Тандеро Шауг сказала, що банди використовують погано охоронюваний сухопутний кордон між Швецією і Норвегією для переміщення наркотиків на снігоходах і санчатах.
Транскордонна злочинність стає дедалі більшою проблемою в усіх країнах Північної Європи. Минулого тижня міністри юстиції Данії та Швеції оголосили про спільну ініціативу, спрямовану на запобігання вербування шведських дітей данськими бандами.
А норвезька поліція нещодавно заявила, що шведські банди діють у всіх 12 поліцейських округах Норвегії.