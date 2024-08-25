Норвезькі митники борються з "кокаїновим цунамі"

Торік митна служба Норвегії здійснила 1 847 вилучень наркотиків – більше, ніж за попередні 10 років – у тому числі вилучили рекордну кількість кокаїну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

У березні минулого року зі складу бананів у передмісті Осло Груруддалені було вилучено близько 800 кг кокаїну, що в кілька разів перевищило попередній рекорд. Через кілька тижнів на тому ж місці знайшли ще 900 кг наркотику, а в липні – ще 600 кг. Загалом на тамтешньому складі було вилучено понад дві тонни кокаїну.

У квітні минулого року на західному узбережжі Норвегії під судном з Бразилії знайшли 150 кг наркотику. Злочинці мали намір забрати його за допомогою водолазів.

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Під час березневого затримання за митниками спостерігали шестеро шведських чоловіків, деякі були пов'язані зі шведською злочинною мережею "Фокстрот". Поліція вважає, що вони були там, аби забрати наркотики, а сам порт регулярно контролюють банди.

Щотижня через порт Осло проходять тисячі контейнерів – щонайменше 100 з них з бананами, де зловмисники ховають наркотики. Судна прибувають переважно з Еквадору та Коста-Ріки.

Норвезькі митники недофінансовані, недоукомплектовані персоналом і не мають достатніх ресурсів. Вони мають лише один мобільний сканер, здатний проаналізувати весь контейнер за раз, і його розподіляють між трьома портами.

Мер Осло Анне Ліндбое попередила, що місто стає "улюбленим портом в Європі для кримінальних, загартованих банд". Вона додала, що воно "занадто погано захищене".

А лідерка норвезької профспілки працівників митниці Карін Тандеро Шауг сказала, що банди використовують погано охоронюваний сухопутний кордон між Швецією і Норвегією для переміщення наркотиків на снігоходах і санчатах.

Транскордонна злочинність стає дедалі більшою проблемою в усіх країнах Північної Європи. Минулого тижня міністри юстиції Данії та Швеції оголосили про спільну ініціативу, спрямовану на запобігання вербування шведських дітей данськими бандами.

А норвезька поліція нещодавно заявила, що шведські банди діють у всіх 12 поліцейських округах Норвегії.