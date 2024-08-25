Норвежские таможенники борются с "кокаиновым цунами"

В прошлом году таможенная служба Норвегии осуществила 1 847 изъятий наркотиков – больше, чем за предыдущие 10 лет – в том числе изъяли рекордное количество кокаина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

В марте прошлого года со склада бананов в пригороде Осло Груруддалени было изъято около 800 кг кокаина, что в несколько раз превысило предыдущий рекорд. Через несколько недель на том же месте нашли еще 900 кг наркотика, а в июле – еще 600 кг. Всего на тамошнем складе было изъято более двух тонн кокаина.

В апреле прошлого года на западном побережье Норвегии под судном из Бразилии нашли 150 кг наркотика. Преступники намеревались забрать его с помощью водолазов.

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Во время мартовского задержания за таможенниками наблюдали шестеро шведских мужчин, некоторые были связаны со шведской преступной сетью "Фокстрот". Полиция считает, что они были там, чтобы забрать наркотики, а сам порт регулярно контролируют банды.

Еженедельно через порт Осло проходят тысячи контейнеров – по меньшей мере 100 из них с бананами, где злоумышленники прячут наркотики. Суда прибывают преимущественно из Эквадора и Коста-Рики.

Норвежские таможенники недофинансированы, недоукомплектованы персоналом и не имеют достаточных ресурсов. Они имеют только один мобильный сканер, способный проанализировать весь контейнер за раз, и его распределяют между тремя портами.

Мэр Осло Анне Линдбое предупредила, что город становится "любимым портом в Европе для криминальных, закаленных банд". Она добавила, что он "слишком плохо защищен".

А лидер норвежского профсоюза работников таможни Карин Тандеро Шауг сказала, что банды используют плохо охраняемую сухопутную границу между Швецией и Норвегией для перемещения наркотиков на снегоходах и санках.

Трансграничная преступность становится все большей проблемой во всех странах Северной Европы. На прошлой неделе министры юстиции Дании и Швеции объявили о совместной инициативе, направленной на предотвращение вербовки шведских детей датскими бандами.

А норвежская полиция недавно заявила, что шведские банды действуют во всех 12 полицейских округах Норвегии.