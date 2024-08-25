Один из старейших самолетов Wizz Air аварийно сел в Будапеште

Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, летевший из румынского города Крайова в Лондон, совершил аварийную посадку в Будапеште рано утром в воскресенье, поскольку в салон попал дым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Airportal.hu.

Самолет уже находился в воздушном пространстве Венгрии, когда экипаж решил прервать рейс, потому что через систему кондиционирования воздуха в салон попал дым.

Перед приземлением диспетчерское управление также было сообщено, что двое членов экипажа чувствуют себя плохо.

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Самолет приземлился в столице Венгрии после 6 часов утра. В аэропорту Будапешта сообщили, что рейс был прерван по техническим и медицинским причинам.

Рейс был выполнен позже, в 9:51, после смены самолета и экипажа.

Самолет, с которым произошел инцидент, имеет 12 с половиной лет и является одним из старейших в парке Wizz Air. Зарегистрированный в Венгрии экземпляр, как считают, входит в число тех, у которых договор лизинга уже истек, но авиакомпания решила продлить аренду из-за нехватки машин.

Напомним, на днях в Варшаве аварийно сел самолет, поскольку во время полета потерял сознание пилот.

А в аэропорту Кракова пассажиры пытались попасть в самолет силой после отказа в посадке.