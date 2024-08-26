В Испании суд поддержал отключение воды квартирам, где нелегально принимают туристов

Суд испанской Севильи на юге Испании постановил, что городские власти имеют право отключать водоснабжение, которое проходит к нелегальным туристическим апартаментам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

За последний год город отключил водоснабжение в шесть нелегальных квартир для туристов. Трое владельцев подали апелляцию, но судья, несмотря на жалобы соседей на шум, принял аргумент городского совета о том, что эти квартиры не являются местом жительства владельцев.

Городской совет Валенсии считает, что в городе существует 5 тысяч нелегальных квартир – в дополнение к 10 тысячам, которые принимают туристов с лицензиями.

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Водоснабжение будет восстановлено, как только квартиры снова станут обычными жилыми помещениями.

После окончания пандемии коронавируса Севилья с населением 700 тысяч человек принимает около 3,5 миллиона посетителей в год, большинство из них – в небольшом историческом центре.

В последнее время испанские города, такие как Мадрид, Барселона и Валенсия, находятся под давлением местных жителей, которые требуют решить проблему массового туризма, что приводит к росту арендной платы, сокращению рынка аренды недвижимости и вытеснению жителей.

Огромный протест против массового туризма на Канарских островах в апреле спровоцировал серию подобных демонстраций на Майорке, в Гранаде, Малаге и Барселоне.

Столкнувшись с разгневанными избирателями, даже консервативные местные советы, которые ранее отвергали протесты как "туризмофобию", были вынуждены принять меры.

На Балеарских островах правящая консервативная Народная партия была вынуждена создать межпартийную группу для переосмысления туристической модели островов.

Валенсия, которой совместно руководят Народная партия и ультраправая партия Vox, ввела мораторий на выдачу новых лицензий для туристических апартаментов и планирует борьбу с нелегальными квартирами.

В июне мэр Барселоны Жауме Колбони объявил, что туристические апартаменты будут фактически запрещены с 2028 года, когда 10 тысяч легальных квартир не будут иметь продления лицензии.

В целом Испания идет к рекордному показателю иностранных туристов в этом году.