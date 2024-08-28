У Данії загинули двоє німецьких хлопчиків, яких привалило піском

Двоє німецьких хлопців віком 9 і 12 років, яких наприкінці минулого тижня привалило піском на узбережжі Данії, померли в лікарні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У поліції Данії зазначили, що загиблі хлопчики були з району Мюнхена. Минулої неділі, 25 серпня, вони грались на піщаному схилі в Північній Ютландії, коли стався зсув і їх привалило під піском.

Дітей витягли з-під піску приблизно через 40 хвилин після виклику рятувальників. У критичному стані їх доставили до лікарні.

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Влада Центральної Ютландії оголосила, що діти померли у вівторок ввечері, їхню смерть кваліфікували як "трагічний нещасний випадок".

Наразі данська поліція встановила, що двоє хлопчиків, граючись на пляжі, викопали в піщаному схилі своєрідну печеру, що, можливо, спричинило зсув ґрунту.

Після цього інциденту, а також подібного випадку з іншим 10-річним хлопчиком із Німеччини, який не постраждав, влада Данії закликала бути обережнішими на піщаних узбережжях через ризик зсувів.

Нагадаємо, у червні неподалік австрійського міста Грац зсув ґрунту накрив родину з дітьми, яка йшла під пагорбом, внаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик.