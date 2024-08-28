В Дании погибли двое немецких мальчиков, которых привалило песком

Двое немецких ребят в возрасте 9 и 12 лет, которых в конце прошлой недели привалило песком на побережье Дании, умерли в больнице.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В полиции Дании отметили, что погибшие мальчики были из района Мюнхена. В минувшее воскресенье, 25 августа, они играли на песчаном склоне в Северной Ютландии, когда произошел оползень и их привалило под песком.

Детей вытащили из-под песка примерно через 40 минут после вызова спасателей. В критическом состоянии их доставили в больницу.

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Власти Центральной Ютландии объявили, что дети умерли во вторник вечером, их смерть квалифицировали как "трагический несчастный случай".

Сейчас датская полиция установила, что двое мальчиков, играя на пляже, выкопали в песчаном склоне своеобразную пещеру, что, возможно, вызвало оползень.

После этого инцидента, а также подобного случая с другим 10-летним мальчиком из Германии, который не пострадал, власти Дании призвали быть осторожнее на песчаных побережьях из-за риска оползней.

Напомним, в июне недалеко от австрийского города Грац оползень накрыл семью с детьми, которая шла под холмом, в результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик.