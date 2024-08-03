Міністерство закордонних справ Німеччини заявило у п'ятницю, що Росія все ще утримує "невелику двозначну кількість людей" з німецьким громадянством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Крім того, за словами міністерства, "однозначну кількість німців" також утримує Білорусь

Російська влада вже близько двох років відмовляє німецькій дипломатичній місії у відвідуванні ув'язнених, які мають як російське, так і німецьке громадянство.

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"Вони ставляться до людей, які мають російське та інше громадянство, виключно як до російських громадян", – заявили в МЗС, додавши, що Німеччина не поділяє цю точку зору і "наполегливо" намагається отримати консульський доступ у всіх випадках.

У ході всеосяжного обміну ув'язненими в четвер Росія і Білорусь звільнили 16 осіб, натомість Москві було передано 10 осіб, включаючи засудженого кілера Вадима Красікова, а також шпигунів.

Серед звільнених громадян Німеччини були Ріко Крігер, засуджений до смертної кари в Білорусі, і четверо чоловіків, які були затримані в Росії.

Нагадаємо, напередодні Кремль визнав, що засуджений у Німеччині Кілер Вадим Красіков – агент ФСБ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, визнав, що рішення звільнити Красікова було нелегким.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.