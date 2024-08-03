Министерство иностранных дел Германии заявило в пятницу, что Россия все еще удерживает "небольшое двузначное количество людей" с немецким гражданством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Кроме того, по словам министерства, "однозначное количество немцев" также удерживает Беларусь

Российские власти уже около двух лет отказывают немецкой дипломатической миссии в посещении заключенных, которые имеют как российское, так и немецкое гражданство.

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"Они относятся к людям, имеющим российское и другое гражданство, исключительно как к российским гражданам", – заявили в МИД, добавив, что Германия не разделяет эту точку зрения и "настойчиво" пытается получить консульский доступ во всех случаях.

В ходе всеобъемлющего обмена заключенными в четверг Россия и Беларусь освободили 16 человек, взамен Москве было передано 10 человек, включая осужденного киллера Вадима Красикова, а также шпионов.

Среди освобожденных граждан Германии были Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, и четверо мужчин, которые были задержаны в России.

Напомним, накануне Кремль признал, что осужденный в Германии киллер Вадим Красиков – агент ФСБ.

Канцлер Шольц признал, что решение освободить осужденного убийцу Красикова было нелегким.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.