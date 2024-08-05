В Албанії обрали нового мера – ув’язнення попередника обурило Афіни

В албанському місті Хімара, де мера-етнічного грека взяли під варту через підозру в підкупі виборців, у результаті повторних виборів міського голови в неділю, 4 серпня, переміг кандидат від партії влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Новим мером Хімари обрали представника Соціалістичної партії Албанії Вангєла Таво, який отримав 5022 голоси, або 58,62% від загальної кількості. Його опонент Петр Джикурія, висунутий опозицією, отримав 3545 голосів.

Обидва кандидати є етнічними греками.

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Після перемоги Таво пообіцяв "працювати над усім, що ми обіцяли громадянам", та запропонував Джикурії посаду заступника мера.

Під час виборів у Хімарі сталися кілька інцидентів, коли ЗМІ не дозволяли знімати на виборчих дільницях, хоча албанське законодавство це дозволяє. Крім того, сотні людей не змогли проголосувати через те, що закінчився термін дії їхніх посвідчень особи.

Перевибори мера міста стались через те, що обраного минулого року очільника Фреді Беллері – етнічного грека – заарештували за звинуваченнями в підкупі виборців.

Ув'язнення Беллері спричинило дипломатичний конфлікт між Тираною та Афінами, який поглибився, коли правоцентристська партія влади в Греції "Нова демократія" висунула Беллері кандидатом на виборах до Європейського парламенту.

Попри перебування у в'язниці, Беллері переміг на виборах. Албанія дозволила йому вийти з в'язниці і поїхати до Страсбурга, щоб скласти присягу європарламентаря.