В албанском городе Химара, где мэра-этнического грека взяли под стражу по подозрению в подкупе избирателей, в результате повторных выборов городского головы в воскресенье, 4 августа, победил кандидат от партии власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Новым мэром Химары избрали представителя Социалистической партии Албании Вангела Таво, который получил 5022 голоса, или 58,62% от общего количества. Его оппонент Петр Джикурия, выдвинутый оппозицией, получил 3545 голосов.

Оба кандидата являются этническими греками.

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После победы Таво пообещал "работать над всем, что мы обещали гражданам", и предложил Джикурии должность заместителя мэра.

Во время выборов в Химаре произошло несколько инцидентов, когда СМИ не позволяли снимать на избирательных участках, хотя албанское законодательство это позволяет. Кроме того, сотни людей не смогли проголосовать из-за того, что истек срок действия их удостоверений личности.

Перевыборы мэра города произошли из-за того, что избранного в прошлом году главу Фреди Беллери – этнического грека – арестовали по обвинениям в подкупе избирателей.

Заключение Беллери вызвало дипломатический конфликт между Тираной и Афинами, который углубился, когда правоцентристская партия власти в Греции "Новая демократия" выдвинула Беллери кандидатом на выборах в Европейский парламент.

Несмотря на пребывание в тюрьме, Беллери победил на выборах. Албания позволила ему выйти из тюрьмы и поехать в Страсбург, чтобы принять присягу европарламентария.