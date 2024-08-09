У Норвегії закликають слідом за Данією посилити контроль на кордоні зі Швецією
Норвезька Партія прогресу вважає, що країні варто слідом за Данією посилити контроль на кордонах зі Швецією для боротьби зі злочинністю.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
У правоконсервативній Партії прогресу (FRP), четвертій найбільшій політсилі у Стортингу, яка зараз в опозиції, закликали наслідувати приклад Данії і також посилити контроль на кордонах зі Швецією.
Лідерка політсили Сільві Лістауг нагадала, що підозрюваними у причетності до стрілянини у містечку Мосс південніше Осло та викрадення людини у Крістіансанні були особи зі Швеції.
"Час прокидатися. Ми бачимо, що у Швеції є проблема, яка впливає на нас. Її треба зупинити на кордоні", – заявила політикиня.
Нагадаємо, в уряді Данії анонсували посилені прикордонні перевірки на кордоні зі Швецією у рамках протидії злочинності. Також країни домовились про розташування представників поліції на території одне одного – у Копенгагені і Мальме.
Міністр юстиції Данії пояснив це тривожною тенденцією вербування кримінальними групами, що борються між собою, юних шведів для виконання "завдань" у Копенгагені за винагороду. З квітня цього року зафіксували 25 таких випадків.