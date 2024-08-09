В Норвегии призывают вслед за Данией усилить контроль на границе со Швецией

Норвежская Партия прогресса считает, что стране стоит вслед за Данией усилить контроль на границах со Швецией для борьбы с преступностью.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В правоконсервативной Партии прогресса (FRP), четвертой крупнейшей политсиле в Стортинге, которая сейчас в оппозиции, призвали последовать примеру Дании и также усилить контроль на границах со Швецией.

Лидер политсилы Сильви Листауг напомнила, что подозреваемыми в причастности к стрельбе в городке Мосс южнее Осло и похищению человека в Кристиансанне были лица из Швеции.

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"Пора просыпаться. Мы видим, что в Швеции есть проблема, которая влияет на нас. Ее надо остановить на границе", – заявила политик.

Напомним, в правительстве Дании анонсировали усиленные пограничные проверки на границе со Швецией в рамках противодействия преступности. Также страны договорились о расположении представителей полиции на территории друг друга – в Копенгагене и Мальме.

Министр юстиции Дании объяснил это тревожной тенденцией вербовки криминальными группами, которые борются между собой, юных шведов для выполнения "заданий" в Копенгагене за вознаграждение. С апреля этого года зафиксировали 25 таких случаев.

