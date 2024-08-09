В Грузии вышло расследование о недвижимости Иванишвили в Москве, партия власти отреагировала

Грузинская Transparency International опубликовала расследование о недвижимости в Москве в собственности семьи основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили; в "Мечте" обвинили авторов в манипуляциях.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Transparency International Georgia совместно с журналистами-расследователями провела исследование и по его итогам заявила, что семья основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили имеет в Москве и Подмосковье элитную недвижимость общей стоимостью около 15 млн долларов.

Как говорится в расследовании, это два частных дома и большие земельные участки, зарегистрированные на жену Иванишвили Екатерину Хведелидзе, старшего сына Уту, который якобы имеет также гражданство РФ, и российскую компанию "Аква-Спейс", которой Иванишвили владеет через оффшорную компанию.

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Один из домов имеет площадь около 800 квадратных метров и участок на 53 тысячи квадратных метров с многочисленными дополнительными помещениями и расположен в Одинцово, который называют одним из самых элитных поселков под Москвой. По заключению расследователей, семья Иванишвили начала там строительство еще с 90-х годов и постепенно расширяла усадьбу. Последние приобретения состоялись в 2021-2024 годах.

Рыночную стоимость этой недвижимости оценивают в 11 млн долларов.

Второй дом расположен на Соколе, в так называемом поселке художников, его приобрели в 2001 году и сейчас сдают в аренду российскому режиссеру за 9000 долларов в месяц. Стоимость этого дома оценивается как минимум в 3,8 млн долларов.

Авторы расследования вспомнили, что когда-то Иванишвили обещал разорвать все связи с Россией, однако эти находки подтверждают обратное.

В "Грузинской мечте" после публикации расследования обвинили авторов в манипуляции фактами и заявили, что в целом владение недвижимостью в России не является противозаконным.

"Статья основывается на ложной информации, а факты, которые Бидзина Иванишвили и так подтверждает, подаются как сенсация... Даже если бы все было именно так, как указано в статье, ни одно из ложных обстоятельств, приведенных авторами, не является нарушением закона – ни приобретение недвижимости, ни владение ею", – заявили в пресс-службе партии.

Также в заявлении утверждают, что после 1998 года Иванишвили и его семья не покупали имущества в России и не ездили туда, и что Иванишвили указал все свое "российское" имущество в декларации 2013 года, когда занимал премьерскую должность.

Напомним, в правительстве Грузии предположили, что Бидзина Иванишвили может выдвинуть свою кандидатуру в президенты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвала почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили на дебаты, однако ей отказали.

В июле спецслужбы Грузии заявили о якобы готовящемся покушении на Иванишвили и связали его с Украиной.