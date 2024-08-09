У Копенгагені поліція буде вибірково перевіряти перехожих у двох зонах після серії інцидентів

Поліція Копенгагена оголосила про запровадження тимчасових зон контролю у столиці у зв’язку з кримінальними інцидентами, що сталися останнім часом.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Одна із зон охоплюватиме частину районів Норребро, Фредеріксберг і Нордвест, друга – район Амагер.

Так звані зони контролю, або зони догляду передбачають, що поліція на період їхньої дії може вибірково зупиняти та перевіряти перехожих та автомобілі, зокрема на наявність зброї.

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"Зони контролю – один із заходів, які ми застосовуємо для забезпечення безпеки громадян і для того, щоб максимально ускладнити злочинцям реалізацію їхніх силових намірів", – зазначив головний інспектор поліції Копенгагена.

Заходи набрали чинності з 17 години 9 серпня і будуть діяти до 17 години 23 серпня.

Нагадаємо, протягом останнього тижня у Копенгагені сталася серія інцидентів, підозрюваними у яких виявилися юні шведи.

Міністр юстиції Данії заявив про тривожну тенденцію вербування кримінальними групами, що борються між собою, шведських підлітків для виконання "завдань" у Копенгагені за винагороду.

У зв’язку з цим Данія запровадила посилені перевірки на кордоні зі Швецією для протидії злочинності. Також країни домовились про розташування представників поліції на території одне одного – у Копенгагені і Мальме.