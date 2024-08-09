Укр Рус Eng

У Копенгагені поліція буде вибірково перевіряти перехожих у двох зонах після серії інцидентів

Новини — П'ятниця, 9 серпня 2024, 21:02 — Марія Ємець

Поліція Копенгагена оголосила про запровадження тимчасових зон контролю у столиці у зв’язку з кримінальними інцидентами, що сталися останнім часом.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Одна із зон охоплюватиме частину районів Норребро, Фредеріксберг і Нордвест, друга – район Амагер. 

Так звані зони контролю, або зони догляду передбачають, що поліція на період їхньої дії може вибірково зупиняти та перевіряти перехожих та автомобілі, зокрема на наявність зброї. 

Реклама:

"Зони контролю – один із заходів, які ми застосовуємо для забезпечення безпеки громадян і для того, щоб максимально ускладнити злочинцям реалізацію їхніх силових намірів", – зазначив головний інспектор поліції Копенгагена. 

Заходи набрали чинності з 17 години 9 серпня і будуть діяти до 17 години 23 серпня. 

Нагадаємо, протягом останнього тижня у Копенгагені сталася серія інцидентів, підозрюваними у яких виявилися юні шведи. 

Міністр юстиції Данії заявив про тривожну тенденцію вербування кримінальними групами, що борються між собою, шведських підлітків для виконання "завдань" у Копенгагені за винагороду. 

У зв’язку з цим Данія запровадила посилені перевірки на кордоні зі Швецією для протидії злочинності. Також країни домовились про розташування представників поліції на території одне одного – у Копенгагені і Мальме.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія
Реклама: