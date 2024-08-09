В Копенгагене полиция установила две зоны выборочных проверок прохожих после серии инцидентов

Полиция Копенгагена объявила о введении временных зон контроля в столице в связи с криминальными инцидентами, произошедшими в последнее время.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Одна из зон будет охватывать часть районов Норребро, Фредериксберг и Нордвест, вторая – район Амагер.

Так называемые зоны контроля, или зоны досмотра предусматривают, что полиция на период их действия может выборочно останавливать и проверять прохожих и автомобили, в частности на наличие оружия.

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"Зоны контроля – одна из мер, которые мы применяем для обеспечения безопасности граждан и для того, чтобы максимально усложнить преступникам реализацию их насильственных намерений", – отметил главный инспектор полиции Копенгагена.

Меры вступили в силу с 17 часов 9 августа и будут действовать до 17 часов 23 августа.

Напомним, в течение последней недели в Копенгагене произошла серия инцидентов, подозреваемыми в которых оказались юные шведы.

Министр юстиции Дании заявил о тревожной тенденции вербовки криминальными группами, борющимися между собой, шведских подростков для выполнения "заданий" в Копенгагене за вознаграждение.

В связи с этим Дания ввела усиленные проверки на границе со Швецией для противодействия преступности. Также страны договорились о размещении представителей полиции на территории друг друга – в Копенгагене и Мальмё.