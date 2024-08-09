США надали Австрії дані про підготовку теракту на концертах Тейлор Свіфт

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що США попередили Австрію про загрозу теракту на концертах Тейлор Свіфт цього тижня.

Його заяву на п’ятничному брифінгу цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зазначив, що США в межах протидії тероризму "тісно співпрацюють із партнерами по всьому світу, щоб відстежувати загрози та запобігати їм".

"І в межах цієї роботи Сполучені Штати справді поділилися інформацією з австрійськими партнерами, щоб запобігти загрозі концертам Тейлор Свіфт у Відні", – додав він.

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Концерти американської поп-зірки, заплановані у Відні на 8, 9 та 10 серпня, скасували пізно ввечері в середу з міркувань безпеки.

У зв'язку з підготовкою теракту спершу затримали двох австрійських підлітків у віці 17 і 15 років. 15-річного підлітка вже відпустили, він проходить як свідок.

Австрія звернулася до Північної Македонії з проханням допомогти з перевіркою особи 19-річного головного підозрюваного, який має північномакедонське походження.

Під час обшуку в його помешканні раніше знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що він зізнався у своїх намірах.