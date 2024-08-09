США предоставили Австрии данные о подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США предупредили Австрию об угрозе теракта на концертах Тейлор Свифт на этой неделе.

Его заявление на пятничном брифинге цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что США в рамках противодействия терроризму "тесно сотрудничают с партнерами по всему миру, чтобы отслеживать угрозы и предотвращать их".

"И в рамках этой работы Соединенные Штаты действительно поделились информацией с австрийскими партнерами, чтобы предотвратить угрозу концертам Тейлор Свифт в Вене", – добавил он.

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Концерты американской поп-звезды, запланированные в Вене на 8, 9 и 10 августа, отменили поздно вечером в среду из соображений безопасности.

В связи с подготовкой теракта сначала задержали двух австрийских подростков в возрасте 17 и 15 лет. 15-летнего подростка уже отпустили, он проходит как свидетель.

Австрия обратилась к Северной Македонии с просьбой помочь с проверкой личности 19-летнего главного подозреваемого, который имеет северомакедонское происхождение.

Во время обыска в его доме ранее нашли химические вещества. Впоследствии стало известно, что он признался в своих намерениях.