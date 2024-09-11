Нидерланды осудили передачу Ираном баллистики России и призвали ЕС усилить санкции

Нидерланды осудили поставки баллистических ракет Ираном в Россию и выступили за усиление санкций Европейским Союзом.

Об этом написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, передает "Европейская правда".

Вельдкамп отметил, что передача ракет является серьезной эскалацией, которая имеет непосредственные последствия для безопасности Европы.

Чиновник акцентировал, что в связи с этим в МИД Нидерландов был вызван иранский посол.

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"Новое иранское правительство заявляет, что стремится к более тесным связям с Европой. Любая форма поддержки российской агрессии против Украины абсолютно контрпродуктивна. Нидерланды решительно выступают за новые, более жесткие санкции ЕС", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее во вторник подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.

Свой пакет санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания.

После Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.