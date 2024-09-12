Генконсул України у Торонто обурився позицією кінофестивалю щодо стрічки про "хороших окупантів"

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив обурення рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто не скасовувати показ стрічки російської режисерки "Росіяни на війні", попри всю критику, та закликав переглянути його.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Facebook.

Ніколенко заявив, що генконсульство спантеличене позицією, висловленою у заяві фестивалю і рішенням не скасовувати прем’єру фільму.

"Це жахливо, що фестиваль захищає своє рішення показувати російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні", виправдовуючи це фінансуванням за кошти канадських установ – зокрема у ситуації, коли одна з цих установ, TVO, вже відкликала свою підтримку цієї стрічки і почала внутрішнє розслідування. Заява TIFF умисно замовчує цей факт", – зауважив генконсул.

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Він зазначив, що так само в оргкомітеті фестивалю не згадали, що режисерка фільму Анастасія Трофімова раніше працювала на пропагандистський російський телеканал Russia Today, який заборонила у тому числі Канада.

"Фільм "Russians at War" являє собою явний конфлікт інтересів, який TIFF вирішив не помічати", – наголосив Ніколенко.

Він розкритикував аргумент фестивалю про те, що режисерка буцімто створювала фільм без відома чи участі російських державних структур. Ніколенко нагадав про випадки з Еваном Гершковичем, репортером The Wall Street Journal, якого у Росії засудили до 16 років в’язниці та потім відпустили у рамках обміну, та про ситуацію британського репортера Ніка Волша та італійських журналістів Стефанії Баттістіні і оператора Сімоне Траїні, на яких у РФ відкрили справи за перетин держкордону для висвітлення операції на російській території.

"Зважаючи на те, як Росія поводиться із журналістами, наївно вважати, що Анастасія Трофімцева провела 6 місяців поруч з російським підрозділом без нагляду російських військових чи інших урядових структур. Ми вважаємо, що створення цієї стрічки дозволили, тому що вона відповідає російським наративам, які применшують звірства цієї війни", – наголосив Ніколенко, закликавши не плутати свободу вираження поглядів з толеруванням пропаганди.

"Україна як ніхто розуміє, що таке демократичні цінності, тому що ми зараз захищаємо їх ціною своїх життів. Але ми проти будь-яких маніпуляцій, якими виправдовують обрання цього проєкту. Для Міжнародного кінофестивалю Торонто ще не пізно зробити правильне рішення і скасувати заплановані покази цієї стрічки", – наголосив генеральний консул.

Нагадаємо, фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Українсько-канадська громада і генконсульство України у Торонто висловили протест проти намірів показати "Росіян на війні" на канадському фестивалі.

Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість.

Після розголосу канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, вирішила надалі не показувати її. Проте оргкомітет TIFF заявив, що все ж не скасовуватиме презентацію.