Генконсул Украины в Торонто возмутился позицией кинофестиваля по ленте о "хороших оккупантах"

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко выразил возмущение решением Международного кинофестиваля в Торонто не отменять показ ленты российского режиссера "Русские на войне", несмотря на всю критику, и призвал пересмотреть его.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Facebook.

Николенко заявил, что генконсульство озадачено позицией, высказанной в заявлении фестиваля и решением не отменять премьеру фильма.

"Это ужасно, что фестиваль защищает свое решение показывать российский пропагандистский фильм "Русские на войне", оправдывая это финансированием за счет канадских учреждений – в частности в ситуации, когда одно из этих учреждений, TVO, уже отозвало свою поддержку этой ленты и начало внутреннее расследование. Заявление TIFF умышленно умалчивает этот факт", – отметил генконсул.

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Он отметил, что так же в оргкомитете фестиваля не упомянули, что режиссер фильма Анастасия Трофимова ранее работала на пропагандистский российский телеканал Russia Today, который запретила в том числе Канада.

"Фильм "Russians at War" представляет собой явный конфликт интересов, который TIFF решил не замечать", – подчеркнул Николенко.

Он раскритиковал аргумент фестиваля о том, что режиссер якобы создавала фильм без ведома или участия российских государственных структур.

Николенко напомнил о случаях с Эваном Гершковичем, репортером The Wall Street Journal, которого в России приговорили к 16 годам тюрьмы и затем отпустили в рамках обмена, и о ситуации британского репортера Ника Уолша и итальянских журналистов Стефании Баттистини и оператора Симоне Траини, на которых в РФ открыли дела за пересечение госграницы для освещения операции на российской территории.

"Учитывая то, как Россия обращается с журналистами, наивно считать, что Анастасия Трофимцева провела 6 месяцев рядом с российским подразделением без присмотра российских военных или других правительственных структур. Мы считаем, что создание этой ленты позволили, потому что она соответствует российским нарративам, которые преуменьшают зверства этой войны", – подчеркнул Николенко, призвав не путать свободу выражения взглядов с толерированием пропаганды.

"Украина как никто понимает, что такое демократические ценности, потому что мы сейчас защищаем их ценой своих жизней. Но мы против любых манипуляций, которыми оправдывают избрание этого проекта. Для Международного кинофестиваля Торонто еще не поздно сделать правильное решение и отменить запланированные показы этой ленты", – подчеркнул генеральный консул.

Напомним, фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Украинско-канадская община и генконсульство Украины в Торонто выразили протест против намерений показать "Русских на войне" на канадском фестивале.

Вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность.

После огласки канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, решила в дальнейшем не показывать ее. Однако оргкомитет TIFF заявил, что все же не будет отменять презентацию.