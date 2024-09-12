Польша и Чехия готовятся к наводнениям: ожидаются чрезвычайно сильные ливни

В Чехии и части Польши готовятся к возможным наводнениям в связи с приближением атмосферного фронта с обильными осадками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают чешское издание Novinky и польское RMF24.

В Чехии сильные ливни ожидают на северо-востоке страны в следующие четверо суток, с четверга по воскресенье.

Прогнозы указывают на вероятность ситуации, возникшей в 1997 и 2002 годах, когда страна пострадала от разрушительных наводнений, предупредил министр окружающей среды Петр Хладик на специальном брифинге правительства.

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По его словам, по "позитивному" прогнозу в районе Есеник может выпасть 395 мм осадков, а при худшем сценарии – 452 мм. Ливни будут сопровождаться сильным ветром. Обычно в этом районе за весь год выпадает 1400 мм осадков, поэтому в случае "пессимистического" сценария треть этого объема может выпасть за считанные дни.

Министр отметил, что "не хочет никого пугать", но есть немалый риск подтоплений даже там, где наводнения обычно не происходят, поскольку при таких объемах осадков почва перестает впитывать воду.

Управление водными ресурсами начало снижать уровень воды на водоемах, где он регулируется дамбами, чтобы они смогли принять эти объемы дождя.

Министр внутренних дел Вит Ракушан призвал мэров проверить локальные планы действий на случай наводнений, а местных организаторов различных мероприятий – рассмотреть их отмену. Он также предостерег чехов от туризма в места наводнений и напомнил, что в этих условиях оставлять машины и другое имущество на побережьях рек рискованно.

В польском Вроцлаве также готовятся к наводнению. Институт метеорологии и управления водными ресурсами сообщил, что со вторника по воскресенье в Нижнесилезском воеводстве, граничащем с Чехией, может выпасть до 150 литров воды на квадратный метр.

Все публичные мероприятия отменяют, в районе также снижают уровень воды в водоемах, где его возможно регулировать.

Перед этим в последние дни уровень в реке Висла в районе Варшавы побил несколько исторических минимумов из-за длительной засухи.

Напомним, в июле сильные дожди также вызвали наводнения на востоке Чехии, однако не катастрофические.