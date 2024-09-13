Зеленский – союзникам: Пока только Беларусь отличилась сбитием российских "шахедов"

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, а также заявил, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов".

Об этом глава государства сказал в обращении к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, когда во время переговоров поднимается вопрос сбивания ракет и дронов в небе Украины силами партнеров, собеседники избегают ответа. Также он акцентировал, что пока только Беларусь "отличилась" такими действиями.

"Боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Это унизительно для сильного демократического мира", – заявил он.

Реклама:

Также президент акцентировал, что новые ракеты из Ирана, которые прибыли в Россию – то же зло, которое "союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока".

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей", – добавил он.

Напомним, 5 сентября распространялась информация о том, что российская ПВО в Беларуси сбивала беспилотники "Шахед" во время российской массированной атаки на Украину, что привело к взрывам и пожару на складе в Гомеле.

Напомним, 8 сентября в Латвии заявили, что в субботу на территории страны разбился российский военный беспилотник. В армии сообщили, что аппарат залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси и его сразу же заметили.

В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.

Позже представители латвийских Национальных вооруженных сил заявили, что дрон, который обнаружили на востоке страны накануне, содержал взрывчатку и использовался для атак против Украины.