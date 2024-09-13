Венесуела відкликала посла в Іспанії, яка дала прихисток лідеру опозиції

Венесуела відкликала свого посла Іспанії для консультацій у п’ятницю, 13 вересня, після заяви іспанської міністерки оборони Маргарити Роблес про "переслідування" та "обмеження основоположних прав" політичних опонентів режиму Мадуро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Глава Міноборони Іспанії цього тижня прокоментувала приїзд лідера венесуельської опозиції Едмундо Гонсалеса, якому надали політичний притулок через загрозу переслідування з боку режиму у Венесуелі.

За словами Роблес, режим Мадуро використовує переслідування проти "дуже багатьох" дисидентів, що є "неприйнятним і неприпустимим".

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Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль заявив, що твердження іспанської міністерки "вказують на погіршення відносин між двома країнами", і оголосив про виклик іспанського посла, а також відкликання венесуельського посла з Мадрида.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес на це заявив, що відкликання посла було "суверенним рішенням" режиму Мадуро, і пообіцяв відповісти на цей крок.

"Виклик посла і проведення консультацій є суверенним рішенням кожної держави, і тому тут немає чого коментувати", – підкреслив він.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що насправді переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

На цьому тлі Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.

Минулими вихідними Гонсалеса на літаку іспанських Військово-повітряних сил доправили до Іспанії, де він попросив про політичний притулок.