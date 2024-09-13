Венесуэла отозвала посла в Испании, которая дала приют лидеру оппозиции

Венесуэла отозвала своего посла Испании для консультаций в пятницу, 13 сентября, после заявления испанского министра обороны Маргариты Роблес о "преследовании" и "ограничении основополагающих прав" политических оппонентов режима Мадуро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Глава Минобороны Испании на этой неделе прокомментировала приезд лидера венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которому предоставили политическое убежище из-за угрозы преследования со стороны режима в Венесуэле.

По словам Роблес, режим Мадуро использует преследования против "очень многих" диссидентов, что является "неприемлемым и недопустимым".

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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль заявил, что утверждения испанского министра "указывают на ухудшение отношений между двумя странами", и объявил о вызове испанского посла, а также отзыве венесуэльского посла из Мадрида.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на это заявил, что отзыв посла был "суверенным решением" режима Мадуро, и пообещал ответить на этот шаг.

"Вызов посла и проведение консультаций является суверенным решением каждого государства, и поэтому здесь нечего комментировать", – подчеркнул он.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что на самом деле победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

На этом фоне Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.

В минувшие выходные Гонсалеса на самолете испанских Военно-воздушных сил доставили в Испанию, где он попросил о политическом убежище.