Из-за катастрофического наводнения и ветра в Чехии сотни тысяч людей остались без света

Из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает tn.nova.

Энергетическая компания E.ON объявила чрезвычайное положение в Южноморавском крае, крае Высочина, Злинском крае и части Оломоуцкого края.

"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить поставки, но из-за сложных погодных условий, в которых нам приходится работать (сильный дождь и ветер), и сложного наличия неисправностей, отмечаем, что сроки ремонта на данный момент не могут быть точно оценены", – заявили в компании.

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Затопленный город Опава фото: idnes

В воскресенье утром энергетическая комапния CEZ Distribution сообщила о катастрофическом состоянии в 11 районах в северных регионах страны.

"Хотя мы работали всю ночь, на данный момент мы имеем 230 сообщений о неисправностях на высоковольтных линиях. Самая сложная ситуация в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, а также в городе Градец-Кралове и Либерецком крае", – сообщили в компании.

"Более 200 тысяч человек остались без света на нашей территории обслуживания. К сожалению, ситуация не улучшается, и из-за затопления местности и сильного ветра возникают новые неисправности. Наши монтажники и коллеги из других компаний работают и будут работать целый день там, где это позволит безопасность", – добавили в компании.

Дожди в Чехии ожидаются до вторника. Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что страна готовится к "тяжелым выходным".

Австрия, Польша и Румыния также сообщили о наводнениях в последние дни.

В Румынии наводнение унесло жизни четырех человек.

В Польше премьер-министр Дональд Туск в воскресенье объявил о первой жертве наводнения.