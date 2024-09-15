"Укрзализныця" предупредила об отмене рейсов в Польше и Чехии из-за наводнений

Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Укрзализныця" находится на связи с перевозчиками обеих стран и готова помочь с гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров.

По состоянию на сейчас два поезда из Праги – в Чоп и в Перемышль – до сих пор на территории Чехии. Пассажиры этих поездов – без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы.

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"Поэтому мы напоминаем, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов", – отметили в „Укрзализныце".

Что касается пассажиров из Украины, которые направляются на свою стыковку в пражском направлении, то в компании советуют связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки.

Напомним, из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч людей.

В Польше премьер-министр Дональд Туск в воскресенье объявил о первой жертве наводнения.

Австрия и Румыния также сообщили о наводнениях в последние дни.