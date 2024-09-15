Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома

В чешском городе Есеник и окрестных селах на границе с Польшей, пострадавших от наводнения, высокая вода начала разрушать дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

Мэр Есеника Зденька Блиштьянова подтвердила разрушения в воскресенье перед полуднем.

"Некоторые дома упали в Есенике, Чешской Веси и Беле под Прадедом. У меня нет точных цифр, но пока что, по информации, которую я получила, речь идет о единицах", – сказала мэр.

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První domy na Jesenicku padají k zemi... 🙄😣

15. 9. 2024 pic.twitter.com/Pn3mqRRpIn – Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024

По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не успели вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.

"Это для нас сейчас критически важно. У нас есть три вертолета, один военный и два полицейских. Мы делаем все, что можем. Как только мы это сделаем, мы начнем заниматься людьми, которые остались без крыши над головой. Мы можем разместить их в одном из наших эвакуационных центров. У нас там есть место", – сказала Блиштьянова.

Есеник и окрестные села фактически отрезаны от мира, дороги и тропы затоплены.

В ночь на воскресенье бурная река Бела заблокировала главную дорогу, ведущую из Есеника в Чешскую Весу. Полиция разыскивает экипаж автомобиля из трех человек, который упал в реку в селе Липова-Лазне.

Тем не менее, дожди в регионе прекратились, и метеорологи не ожидают серьезных осадков на данный момент.

Напомним, "Укрзализныця сообщила", что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

В Польше высокая вода разрушила мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.

Из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч людей.