Катастрофическое наводнение в Чехии начало разрушать дома
Новости — Воскресенье, 15 сентября 2024, 15:20 —
В чешском городе Есеник и окрестных селах на границе с Польшей, пострадавших от наводнения, высокая вода начала разрушать дома.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.
Мэр Есеника Зденька Блиштьянова подтвердила разрушения в воскресенье перед полуднем.
"Некоторые дома упали в Есенике, Чешской Веси и Беле под Прадедом. У меня нет точных цифр, но пока что, по информации, которую я получила, речь идет о единицах", – сказала мэр.
První domy na Jesenicku padají k zemi... 🙄😣– Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024
15. 9. 2024 pic.twitter.com/Pn3mqRRpIn
По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не успели вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.
"Это для нас сейчас критически важно. У нас есть три вертолета, один военный и два полицейских. Мы делаем все, что можем. Как только мы это сделаем, мы начнем заниматься людьми, которые остались без крыши над головой. Мы можем разместить их в одном из наших эвакуационных центров. У нас там есть место", – сказала Блиштьянова.
Есеник и окрестные села фактически отрезаны от мира, дороги и тропы затоплены.
В ночь на воскресенье бурная река Бела заблокировала главную дорогу, ведущую из Есеника в Чешскую Весу. Полиция разыскивает экипаж автомобиля из трех человек, который упал в реку в селе Липова-Лазне.
Тем не менее, дожди в регионе прекратились, и метеорологи не ожидают серьезных осадков на данный момент.
Напомним, "Укрзализныця сообщила", что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.
В Польше высокая вода разрушила мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.
Из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч людей.