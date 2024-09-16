Из-за наводнения в Австрии застряли украинские ученики-участники международных олимпиад

Из-за масштабных наводнений в Центральной Европе в Австрии застряла группа из почти 30 украинских учеников, которые ездили туда для участия в международных олимпиадах; украинские дипломаты помогают организовать им безопасное возвращение.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали от имени виртуальной представительницы МИД по консульским вопросам.

В МИД уточнили, что в группе учеников, которые не могут вернуться из Австрии из-за непогоды, – 27 человек, их сопровождают двое руководителей.

Консулы поддерживают контакт с сопровождающими лицами группы и обеспечили питание для детей и их расселение в отель.

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"Посольства Украины в Австрии и Венгрии в координации между собой прорабатывают варианты возвращения детей в Украину. Мы гордимся нашими победителями всеукраинских и международных олимпиад по физике, астрономии и химии и приложим все усилия, чтобы, несмотря на непогоду, они смогли безопасно вернуться из Австрии в Украину", – отметили в заявлении.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.

В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае приближается к 9-метровой отметке, некоторые низменные районы уже подтоплены.

Венгрия также готовится к "наводнению десятилетия", но ожидают, что оно не побьет рекорд 2013 года.

Непогода повлияла на ряд "европейских" рейсов "Укрзализныци".