Фільм, що "відбілює" російських окупантів, зняли з фестивалю у Торонто під вигаданим приводом

У поліції Торонто не підтвердили існування значних ризиків для безпеки, якими оргкомітет Міжнародного кінофестивалю у Торонто пояснив скасування найближчих показів скандальної стрічки російської режисерки "Росіяни на війні".

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар від поліції наводить Global News.

Речник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення оргкомітету TIFF про скасування показів фільму ухвалювалося повністю самостійно і "не грунтувалося на будь-яких рекомендаціях поліції Торонто", та про що якісь актуальні загрози для безпеки на фестивалі не відомо.

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"Нам було відомо, що можуть бути протести, і ми планували організувати присутність співробітників для забезпечення громадської безпеки", – повідомив речник.

TIFF у заяві про скасування показів на п’ятницю та вихідні пояснив це тим, що "стало відомо про значні загрози для діяльності фестивалю та громадської безпеки", та підкреслив, що не змінив позиції щодо скандального фільму і хоче показати стрічку колись згодом, "коли це буде безпечно".

"Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку", – відреагувала посол України у Канаді Юлія Ковалів.

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, після розголосу вирішила надалі не показувати її.