Кинофестиваль в Торонто определил новую дату показа скандального фильма о "хороших оккупантах"

Международный кинофестиваль в Торонто определил новую дату презентации скандального фильма российского режиссера "Русские на войне" после того, как отменил первые показы на фоне шквала критики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует актуальное расписание на сайте фестиваля.

Показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник 17 сентября.

В то же время, формально фестиваль 2024 года уже завершился, на 16 сентября и все остальные дни не запланировано никаких других показов.

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Напомним, после громкой критики оргкомитет фестиваля отменил первые показы ленты, объяснив это якобы соображениями безопасности, но заявил, что фильм все же покажут позже, "когда это будет безопасно".

В полиции Торонто, впрочем, сказали, что решение оргкомитета TIFF об отмене показов фильма принималось полностью самостоятельно и "не основывалось на каких-либо рекомендациях полиции Торонто", и о каких-то актуальных угрозах для безопасности на фестивале не было известно.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив выразила сожаление по поводу того, что фестиваль в своем заявлении об отмене показа не признал своей ошибки.

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, после огласки решила в дальнейшем не показывать ее.