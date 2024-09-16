Генконсул в Торонто возмущен повторной попыткой показать фильм "Россияне на войне"

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко заявил о возмущении решением организаторов международного кинофестиваля в этом городе TIFF устроить показ скандального фильма "Россияне на войне".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

Николенко отметил, что решение организаторов TIFF возобновить показ фильма "Русские на войне" наступило сразу после того, как Канада разоблачила глобальные усилия России по дезинформации и роль в них так называемого канала иновещания RT.

Дипломат подчеркнул, что фестиваль продолжает игнорировать усилия RT уменьшать уровень общественной и политической поддержки Украины со стороны Запада.

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"Все другие аргументы относительно контекста, производственного процесса и конфликта интересов также были проигнорированы", – добавил он.

Николенко также осудил заявления "некоторых сопродюсеров" фильма "Русские на войне", которые разжигают ненависть к украинцам, и осквернение двух украинских муралов неподалеку культурного центра TIFF Lightbox.

"Показ фильма "Русские на войне" является значительным ударом по репутации TIFF и журналистике. Российскую пропаганду нужно сдерживать, а не распространять в кинотеатрах", – подытожил генконсул в Торонто.

Дополнено. Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив также осудила решение TIFF показать "Русских на войне", призвав их изменить это решение.

"Несмотря на все призывы прекратить отбеливание российских убийц и насильников, они все еще хотят показать этот документальный фильм под эгидой фестиваля", – возмущена дипломат.

Международный кинофестиваль в Торонто ранее определил новую дату презентации скандального фильма российского режиссера "Россияне на войне" после того, как отменил первые показы на фоне шквала критики.

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".