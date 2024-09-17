Комиссары от Словакии и Латвии потеряли должности вице-президентов в новой Еврокомиссии

В новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Словакия и Латвия, а также еще четыре государства ЕС потеряли должности вице-президентов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник Урсула фон дер Ляйен представила кандидатов в свою новую комиссию.

Так, должности вице-президентов, которых будет шесть, получили четыре женщины и двое мужчин. Фон дер Ляйен учла, чтобы трое были из "старых" стран-членов, а остальные – из "новых", из Восточной и Северной Европы.

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Одна из них – экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которую назначают главным дипломатом ЕС, и эта должность автоматически совмещена с должностью вице-президента.

Также должности вице-президентов получили представители Испании (Тереза Рибера, портфель чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода), Финляндии (Хенна Вирккунен будет отвечать за вопросы технического суверенитета, безопасности и демократии), Франции (Стефан Сежурне будет вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии), Румынии (Роксана Минзату будет иметь портфель вице-президента по вопросам персонала, навыков и готовности) и Италии (Рафаэле Фитто будет отвечать за вопросы сплоченности и реформ).

В предыдущей комиссии фон дер Ляйен было семь вице-президентов, ими были представители Дании, Латвии, Словакии, Испании, Чехии, Хорватии и Греции.

Как сообщала ЕП, во вторник фон дер Ляйен объявила, как планирует распределить портфели еврокомиссаров между кандидатами разных стран ЕС.

Ожидалось, что Урсула фон дер Ляйен отдаст портфель еврокомиссара по вопросам расширения и восстановления Украины латвийцу Валдису Домбровскису, однако она решила поручить его представительнице Словении Марте Кос.

Домбрвскис в новой комиссии потерял должность вице-президента и будет назначен еврокомиссаром по вопросам экономики и производительности. Так же словак Марош Шефчович уже не будет вице-президентом, а будет занимать новый портфель еврокомиссара по торговой и экономической безопасности. Представительница Хорватии Дубравка Шуица, тоже вице-президент в прошлой комиссии, получила новую должность еврокомиссара по делам Средиземноморья.