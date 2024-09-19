Испания и Марокко направили помощь охваченной лесными пожарами Португалии

Волна смертоносных лесных пожаров в Португалии заставила пожарных и спасателей работать на пределе возможностей, поэтому 18 сентября из Испании и Марокко прибыло подкрепление.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление властей, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что по меньшей мере семь человек погибли в результате пожаров в районах Авейру и Визеу, десятки домов разрушены, а десятки тысяч гектаров леса и кустарников выгорели. Власти привлекли к противодействию стихийному бедствию более 5 тысяч пожарных.

Фото: Reuters

В районе Визеу была развернута испанская военная команда по чрезвычайным ситуациям из 270 человек с бульдозерами, а из Марокко прибыли два тяжелых водометных самолета, и еще два находятся в пути, сообщили в управлении гражданской защиты.

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Фото: Reuters

Данные Европейской службы информации о лесных пожарах свидетельствуют, что с субботы масштабные пожары охватили площадь более 90 тысяч гектаров, что делает нынешнюю общую площадь в не менее 124 тысяч гектаров крупнейшей с 2017 года, когда Португалия пострадала от двух разрушительных лесных пожаров, унесших жизни более 100 человек.

Фото: Reuters

Как известно, ранее правительство Португалии в связи с этим обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Пока в Португалии борются с лесными пожарами, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека.