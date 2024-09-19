У Португалії у деяких регіонах оголосили стан стихійного лиха через лісові пожежі

Понад 100 лісових пожеж цими днями охопили північ Португалії, тому прем’єр-міністр країни Луїш Монтенегру оголосив режим стихійного лиха для найбільш постраждалих районів.

Про це повідомило Associated Press, передає "Європейська правда".

Станом на 18 вересня внаслідок вогню загинули щонайменше семеро людей, ще 150 отримали поранення.

Видання зазначило, що Монтенегру оголосив режим стихійного лиха для найбільш постраждалих районів та закликав мобілізувати більше пожежників і держслужбовців.

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Він також закликав поліцейських слідчих подвоїти свої зусилля, щоб знайти тих, хто спричинив пожежі.

"Ми повинні продовжувати віддавати все, що маємо, і просити допомоги у наших партнерів і друзів, щоб ми могли посилити захист наших людей і власності", – сказав Монтенегру.

Правоохоронці затримали вже щонайменше 74 людини за підозрою про підпал, повідомляє CNN Portugal.

Як відомо, раніше уряд Португалії звернувся до Європейської комісії з проханням надати додаткові літаки в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

18 вересня з Іспанії та Марокко прибула допомога для боротьби зі стихійним лихом.

Поки в Португалії борються з лісовими пожежами, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини.