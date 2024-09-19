В ряде регионов Португалии объявили состояние стихийного бедствия из-за лесных пожаров

Более 100 лесных пожаров на днях охватили север Португалии, поэтому премьер-министр страны Луиш Монтенегру объявил режим стихийного бедствия для наиболее пострадавших районов.

Об этом сообщило Associated Press, передает "Европейская правда".

По состоянию на 18 сентября в результате огня погибли по меньшей мере семь человек, еще 150 получили ранения.

Издание отметило, что Монтенегру объявил режим стихийного бедствия для наиболее пострадавших районов и призвал мобилизовать больше пожарных и госслужащих.

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Он также призвал полицейских следователей удвоить свои усилия, чтобы найти тех, кто вызвал пожары.

"Мы должны продолжать отдавать все, что имеем, и просить помощи у наших партнеров и друзей, чтобы мы могли усилить защиту наших людей и собственности", – сказал Монтенегру.

Правоохранители задержали по меньшей мере 74 человека по подозрению в поджоге, сообщает CNN Portugal.

Как известно, ранее правительство Португалии обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

18 сентября из Испании и Марокко прибыла помощь для борьбы со стихийным бедствием.

Пока в Португалии борются с лесными пожарами, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека.