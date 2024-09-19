Европарламент призвал признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции

Европейский парламент в четверг, 19 сентября, принял резолюцию с призывом признать законным и демократически избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, который покинул страну из-за преследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция, которую поддержали 309 депутатов Европарламента при 201 голосе "против", "решительно осуждает и полностью отвергает фальсификацию выборов" со стороны режима Николаса Мадуро.

Европарламентарии призывают признать Эдмундо Гонсалеса "законным и демократически избранным президентом" Венесуэлы, а Марию Мачадо – лидером венесуэльских демократических сил.

Реклама:

Они дополнительно призвали возобновить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, который утвердил "победу" Мадуро на президентских выборах, и расширить ограничения против страны.

Дополнительно резолюция призывает международное сообщество "оказать максимальное давление на режим Мадуро и его ближайшее окружение, чтобы они признали демократическую волю венесуэльского народа".

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что на самом деле победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

На этом фоне Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.

В начале сентября Гонсалеса на самолете испанских Военно-воздушных сил доставили в Испанию, где он попросил о политическом убежище.